Materiaal gezocht voor film over 750 jaar Paardenmarkt Vianen

VIANEN • Op 13 oktober 2021 is het 750 jaar geleden dat de eerste Paardenmarkt in Vianen werd gehouden. Het Paardenmarktcomité Vianen is voor een film over deze 750 jaar op zoek naar bijzonder en historisch materiaal.

Denk aan bewegend beeld van de Vijfheerenlandentocht (koetsentocht), de lampionnenoptocht, de keuring of het ringsteken, (hele) oude foto’s, oude schilderijtjes en tekeningen, documenten, ansichtkaarten of bijzondere voorwerpen. Het comité wil met de film een bijdrage leveren aan het documenteren van dit Viaanse immateriële erfgoed.

Wie bijzonder materiaal in zijn of haar bezit heeft, kan contact opnemen met voorzitter Ben Heinink via ben.heinink@hetnet.nl of 06-51208026.