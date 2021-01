VVD Molenlanden: ‘Worden inwoners voldoende betrokken bij energiestrategie?’

MOLENLANDEN • VVD Molenlanden is bezorgd over de mate waarin de inwoners -en dan vooral die van Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Wijngaarden en Oud-Alblas- betrokken worden bij de Regionale Energiestrategie Drechtsteden.

De bewonersparticipatie is toegezegd, maar de liberalen willen graag weten in welke mate de inwoners van Molenlanden worden geïnformeerd.

Reden voor raadslid Philomeen Breddels hierover vragen te stellen aan het college van B&W. ‘Want vooral inwoners in de dorpen aan de randen van onze gemeente kunnen hinder gaan ervaren van plannen die in een buurgemeente in het kader van de RES uitgevoerd gaan worden’.