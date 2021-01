‘Bereidheid tot nemen coronavaccinatie is hoog onder personeel Albert Schweitzer ziekenhuis’

DORDRECHT/REGIO • Ook in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en bij de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid zijn de eerste coronavaccinaties toegediend.

Op vrijdagochtend 8 januari kregen longverpleegkundige Marianne Akkermans, werkzaam op corona-afdeling C1 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, en ambulanceverpleegkundige Annemiek Neven als eersten tegelijk het coronavaccin.

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid draait mee in het vaccinatiesysteem van het Albert Schweitzer ziekenhuis, met de aan henzelf toegewezen vaccins. Het vaccineren ging vrijdagochtend in Dordrecht van start en gaat komend weekeinde door.

Het ziekenhuis hoopt in deze eerste ronde 474 medewerkers te kunnen vaccineren. Hiervoor komen als eersten in aanmerking de zorgverleners die werken op de speciale coronaverpleegafdelingen, op de SEH/Observatorium en op de IC.

Met de in deze ronde nog beperkte voorraad vaccins, wil het ziekenhuis eerst bescherming bieden aan personeel dat het meeste met coronapatiënten en verdachte patiënten in aanraking komt, uiteraard mits de medewerker zelf de prik wil.

De bereidheid om het coronavaccin te nemen is hoog; bij de ambulancemedewerkers zelfs heel hoog: 86 procent.

Gisteren, donderdag 7 januari, werd in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gestart met het vaccineren van het eigen personeel. Het vaccineren van zorgverleners in het Beatrixziekenhuis neemt een volle week in beslag.