Molenlanden: veel meer schade tijdens jaarwisseling

MOLENLANDEN • De jaarwisseling is in de gemeente Molenlanden over het algemeen rustig en zonder opvallende of grote incidenten verlopen. Toch is gebleken dat de schade aanzienlijk groter is dan vorig jaar. Dit jaar werd in de aanloop naar Oud en Nieuw en tijdens de jaarwisseling voor 25.970 euro schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen. Vorig jaar bedroeg de schade 16.450 euro en het jaar daarvoor 22.450 euro.

Schade werd vooral aangericht aan afvalbakken en verkeersborden die opgeblazen werden. Ook raakte diverse kolken beschadigd. In Bleskensgraaf sneuvelde een speelwerktuig op de skatebaan op het trapveld en in Oud-Alblas gingen de ruiten van een abri eraan.

De brandweer werd diverse keren aan het werk gezet, waarbij op te merken valt dat het daarbij voornamelijk ging om containerbrandjes. Er is geen sprake van geweld richting hulpverleners geweest.

Gebiedsverbod

Daarnaast heeft burgemeester Segers kort voor de jaarwisseling nog een gebiedsverbod opgelegd aan een inwoner, in verband met een dreigende verstoring van de openbare orde in één van de kernen tijdens de jaarwisseling. De betreffende locatie is daarna tijdens de jaarwisseling rustig gebleven. Ondanks het vuurwerkverbod is op sommige plekken toch vuurwerk afgestoken, maar veel minder dan gebruikelijk.

Per kern

Voor wat betreft de schade rondom Oud en Nieuw valt in Molenlanden op dat er per kern grote verschillen waren. Zo was er in Nieuw-Lekkerland 3400 euro schade, Streefkerk 750 euro, Nieuwpoort, Langerak en Waal tezamen 3225 euro, Groot-Ammers 2265 euro, Molenaarsgraaf 570 euro, Brandwijk 860 euro, Bleskensgraaf 1625 euro, Oud-Alblas 2085 euro, Wijngaarden 750 euro, Arkel 3195 euro, Hoogblokland 570 euro, Hoornaar 4035 euro, Noordeloos 825 euro, Giessenburg 1140 euro en Schelluinen 675 euro schade.

In de kernen Kinderdijk, Goudriaan, Ottoland en Giessen-Oudekerk werd geen schade gemeld.