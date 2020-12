TOP2000dienst in Lexmond gaat online

LEXMOND • In de periode rond Kerst wordt elk jaar een TOP2000dienst georganiseerd in Lexmond. Dit jaar alweer de zevende editie. Maar dit jaar is alles anders dan anders, dus ook de TOP2000dienst. Helaas ditmaal geen bomvol Lux Mundi dit jaar, maar een onlinedienst, zonder publiek.

Vanzelfsprekend wel een dienst met veel popmuziek en inspirerende teksten. En deze editie met medewerking van predikant Joost Schelling en live muziek van zangeres Delise.

Vanaf zondagavond 27 december is de TOP2000dienst mee te beleven. Voor meer informatie: www.lux-mundi.nl of de Facebookpagina van Lux Mundi.