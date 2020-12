Top2000 kerkdienst op 27 december online

GIESSEN-OUDEKERK • Het Team Evangelisatie van de Hervormde kerk in Giessen-Oudekerk beveelt de nationale online Top2000 kerkdienst aan, die op zondag 27 december vanaf 19.30 uur uitgezonden wordt.

Afgelopen jaren vulden kerken zich met mensen van binnen en buiten, gelovigen en twijfelaars, allemaal met liefde voor muziek. Om te luisteren en geraakt te worden, om mee te zingen en te dansen. Dit jaar kan dat niet of nauwelijks. “Maar je mee laten voeren door de blijdschap van het geboortefeest van Gods Zoon kan nog steeds, net zoals zingen en dansen daarvoor in je eigen huis”, redeneert Team Evangelisatie in Giessen-Oudekerk.

“Stem daarom af op de Nationale Top2000-kerkdienst die vanuit Driebergen wordt uitgezonden.” Met vijftien popsongs vol hoop en licht, gespeeld door de band Major Seventh, verbonden aan Bijbellezing en gebed en verbindende teksten van dominee Gerrit van Dijk. De uitzending is op zondag 27 december om 19.30 uur. De Nationale Top2000-kerkdienst wordt gehost door www.Top2000kerkdienst.nl en ondersteund door de Protestantse Kerk.