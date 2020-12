Een auto kopen, of juist niet?

De opties rondom autobezit groeien de afgelopen jaren hard. Waar vroeger je enige optie van autobezit was het daadwerkelijk aanschaffen van een auto, zijn er tegenwoordig tal van opties.

Zo kun je nog steeds een auto kopen, maar kun je deze ook leasen, private leasen, huren of delen! Al deze opties van autobezit hebben zo hun voor en nadelen. Wat echter ‘altijd’ zo geweest is, is het feit dat een auto kopen op de lange termijn altijd goedkoper is. Het afgelopen jaar is dit door de enorm fluctuerende markt echter veranderd. Het is in veel gevallen op de lange termijn nog steeds goedkoper om een auto te kopen, maar niet altijd meer! Door de corona crisis springen prijzen van auto’s op en neer en op sommige momenten kan het bijvoorbeeld op de lange termijn goedkoper zijn om een auto te delen, dan er een te kopen!

Auto delen

Een auto delen is een van de modernste vormen van autobezit. Door de auto te delen maak je enkel gebruik van de auto op het moment dat het jou uitkomt. Daarnaast ben je ook afhankelijk van het feit of de auto beschikbaar is. Het grootste nadeel van deelauto’s is het feit dat je de auto deelt met anderen. Hierdoor verlies je een stukje vrijheid met de auto en kun je niet op ieder moment gaan en staan waar je wilt. Het grootste voordeel van de deelauto is dat deze enorm milieuvriendelijk is. Doordat je met meerdere mensen gebruik maakt van één auto, hoeven er minder auto’s geproduceerd te worden.

Private lease

Een andere vorm van autobezit is private lease. Deze manier van autobezit bestaat al een stukje langer dan de optie omtrent deelauto’s. Private lease is in 2020 alleen maar interessanter geworden. Door op het juiste moment gebruik te maken van een private lease aanbieding kun je een voordelig maandtarief voor langere tijd vastleggen. Het private lease tarief wordt bepaald op het moment dat het abonnement wordt afgesloten. Door de markt goed in de gaten te houden kun je anticiperen op prijswijzigingen en met deze kennis op het juiste moment een private lease contract afsluiten!