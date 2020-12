Geen Rode Kruis Bloesemtocht en Bloesemrun in 2021

REGIO • Het bestuur van stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht heeft besloten om de Bloesemtocht op 17 april en de Bloesemrun op 16 april 2021 niet door te laten gaan. Dit vanwege de nog altijd grote onzekerheden met betrekking tot het Coronavirus.



Het bestuur van de Rode Kruis Bloesemtocht heeft na uitgebreid overleg besloten om de 28e editie van de Bloesemtocht en 5e Bloesemrun niet te gaan organiseren.

Het is een moeilijke beslissing waarbij de organisatie wandelaars, hardlopers en vrijwilligers en alle andere stakeholders opnieuw teleur moet stellen.

Het kost maanden om dit grootste ééndaagse wandelevenement en hardloop evenement voor te bereiden. Het is reëel om te verwachten dat er in april 2021 nog altijd Corona maatregelen zullen zijn. Deze zijn niet te verenigen met de genoemde evenementen.



Afgelopen editie zijn de Bloesemtocht en de Bloesemrun een maand voor aanvang afgelast. Dit heeft veel impact gehad op de organisatie, vrijwilligers en sponsoren.

Onzekerheid

Bestuursvoorzitter Hans van Kranenburg: “Het zijn nog steeds onzekere tijden waarin geen enkele organisatie plannen kan maken voor volgend jaar. Gezien deze onzekerheid hebben wij dus besloten om komende edities vroegtijdig te annuleren. Hierdoor weten wandelaars, hardlopers, vrijwilligers en sponsoren waar zij aan toe zijn. Wij willen en kunnen geen onnodige gezondheidsrisico’s nemen.”



Het bestuur vond dit een moeilijk besluit. Ieder jaar staan ruim 500 vrijwilligers klaar om er een mooie wandeldag en een uniek hardloopevenement van te maken. De organisatie hoopt dat de situatie in 2022 rooskleuriger is en er opnieuw deze mooie evenementen georganiseerd kunnen worden in de Betuwe.



Alternatief programma

Het doel van de stichting is om geld op te halen voor projecten van het Rode Kruis in Nederland. Het bestuur en de comités gaan daarom de komende maanden ideeën uitwerken voor een alternatief Coronaproof evenement, waarmee deze doelstelling alsnog bereikt kan worden.