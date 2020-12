Gorinchem en Molenlanden sluiten nieuw vervoerscontract voor Wmo-vervoer

MOLENLANDEN • Wethouder Eelke Kraaijeveld van Gorinchem, wethouder Johan Quik van Molenlanden en Arjen Juijn, directeur Vervoersbedrijf Juijn, ondertekenden onlangs het nieuwe vervoerscontract MolenHopper.

Het contract voor het Wmo-vervoer in Gorinchem en Molenlanden gaat vanaf woensdag 16 december 2020 officieel in.

De MolenHopper is het taxivervoer voor Wmo-cliënten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het vervoer werd de afgelopen vier jaar al verzorgd door Vervoersbedrijf Juijn BV. Eerder dit jaar is na een aanbestedingstraject Juijn opnieuw als uitvoerder van het Wmo-vervoer uit de bus gekomen. Juijn gaat voor maximaal 7 jaar het MolenHopper vervoer voor Molenlanden en Gorinchem verzorgen.

“Het opnieuw gunnen van dit contract aan Juijn levert een positieve bijdrage aan het bestaande vervoersysteem. Juijn heeft hoog ingezet op lokale betrokkenheid en 100% duurzaam vervoer door het gebruik van elektrische taxi’s en busjes met nog meer gebruiksgemak voor reizigers”, aldus Johan Quik, wethouder Molenlanden.

Voordelen

Juijn heeft haar dienstverlening uitgebreid. Voor retourritten vanaf het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, de Lingepoli en alle huisartsen in het vervoersgebied gelden straks standaard korte wachttijden. Voor extra diensten zoals het kunnen meenemen van een medereiziger (sociaal begeleider), rechtstreeks vervoer, ritten boven 5 zones en spoedritten is het tarief verlaagd. In 2021 start Juijn met een geheel nieuwe vloot elektrische busjes en taxi’s. Daarnaast wordt contactloos betalen in alle taxi’s mogelijk en kunnen de ritten online gereserveerd worden. Verder krijgt de MolenHopper een nieuw logo en wordt de website opgefrist.