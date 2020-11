Tijdcapsule begraven in plaats van slaan eerste paal MFC Schelluinen

SCHELLUINEN • Vanwege de coronamaatregelen was er geen feestelijk moment voor de eerste paal van het MFC Schelluinen.

Maar voor de leerlingen van Obs Het Tweespan mocht het bijzondere moment niet ongemerkt voorbijgaan. In overleg met het bouwbedrijf kon er een tijdcapsule begraven worden. “We hebben hier van alles ingestopt zoals foto’s met verhalen over hoe de leerlingen nu wonen, verhalen over het leven van nu, maar ook wat spulletjes van nu”, laat Anita Groen-Jongkind van Obs Het Tweespan weten.

Het idee is dat toekomstige leerlingen op die manier, wanneer de nieuwe school ooit weer afgebroken zal worden, wat kunnen leren over de tijd van nu. Anita: “Voor de leerlingen is dit een magisch idee, zij zagen al helemaal voor zich hoe zij dit aan hun kleinkinderen gaan laten zien. Nadat de tijdcapsule gevuld was zijn we naar de bouwplaats gelopen. We hebben gekeken naar waar de school, het plein en de gymzaal zal komen.”

Er was al een gat gegraven. De twee oudste leerlingen en een paar van de jongste leerlingen mochten vervolgens de tijdcapsule in het gat laten zakken en het gat weer dichtmaken. Hierna hebben de kinderen op het schoolplein met elkaar nog geproost op de nieuwe school.