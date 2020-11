Het Inspire2livechoir brengt Kerst cd uit

REGIO • Het Inspire2liveChoir heeft een Kerst cd uitgebracht: ‘Samen zingend naar de Kerst’. Dit doet het koor na een veelbewogen jaar, waarin ondanks de coronacrisis een mooi bedrag overgemaakt kan worden naar het goede doel dat het koor steunt.

Het Inspire2liveChoir uit Alblasserdam zingt al vanaf de oprichting in 2011 uitsluitend voor de kankerbestrijding. Dit jaar is gekozen voor het Prinses Maxima Centrum, afdeling kinderoncologie. In het bijzonder onderzoek naar hersentumoren bij kinderen.

“Maar door de coronacrisis hebben we in dit jaar niet één concert kunnen geven voor dit doel”, vertelt voorzitter en dirigent Peter Overduin. “We zijn er trots op dat we dit jaar afkunnen afsluiten met een totale gift van maar liefst 50.000 euro. Natuurlijk is dat minder dan normaal, want het is de afgelopen jaren steeds over de 150.000 euro gegaan. Dat is tot stand gekomen omdat alle koorleden de contributies door zijn blijven betalen, giften, we online-concerten hebben georganiseerd en er door de Createams veel werk is verzet. Bijvoorbeeld door ruim 4500 speculaaspoppen te verkopen.”

“Natuurlijk is gezondheid het allerbelangrijkste, maar je hobby en je passie missen doet zeer. Het raakt de koorleden, het raakt ons allemaal. In december is het altijd een gezellige drukte met de Kerstconcerten. Prachtige Kerstliederen en volle kerken. Wat zal het raar zijn om dat allemaal te moeten missen… Daarom hebben we een nieuwe Kerst CD uitgebracht met de titel: ‘Samen zingend naar de Kerst’. Samen is het woord van 2020. Kerst is ook van en voor iedereen, van samen: gemengde koren, mannenkoren, strijkorkest, solisten en een orgel en piano solo. Bijna 80 minuten prachtige afwisselende Kerstmuziek. Natuurlijk is de opbrengst ook voor het Prinses Maxima Centrum.”

De cd is te bestellen bij Trudie Meerkerk via kaartverkoop@inspire2livemusic.nl of 06-40329257. De cd kost 10 euro (exclusief verzendkosten). De muziek is ook op USB-stick verkrijgbaar en kost dan 12,50 euro. Zie ook www.peter-overduin.nl of www.inspire2livemusic.nl.