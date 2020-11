Schapenkaas van Doolgelukkig: verrassend lekker

LANGERAK • Steeds meer mensen ontdekken de heerlijke milde smaak van schapenkaas; de kaaskar van Doolgelukkig uit Langerak levert daar een belangrijke bijdrage aan. Henrieke van den Dool begon eerder dit jaar op de boerderij van haar ouders met haar nieuwe bedrijfstak en ziet haar klantenkring steeds verder groeien.

Op het oog bevindt zich aan de Lekdijk 66 een klassieke boerderij uit de Alblasserwaard. Maar naast de vertrouwde koeien worden hier ook schapen gemolken en dat kom je nog maar zelden tegen in de streek. “We zijn daar begin dit jaar mee begonnen”, vertelt Henrieke. “De kaas die we maakten van de schapenmelk zijn op markten en aan huis gaan verkopen. We combineren dat met koeienkaas en producten als kaaskoekjes, ijs en yoghurt, maar schapenkaas is wel het belangrijkst.”

Het is een nieuwkomer op de kaasmarkt en klanten moeten dus even een drempel over. “Schapenkaas zit qua smaak tussen geiten- en koeienkaas in”, legt Alien van den Dool, moeder van Henrieke en degene die samen met haar de kaaskar ‘bemenst’, uit. “Het is iets milder en zoeter dan kaas van koeien.” Henrieke vult haar aan: “Het is ook beter verteerbaar; veel mensen die last hebben van koemelkallergie, kunnen schapenkaas wel eten.”

Kerstpakketten

Naast de naturel versie liggen er in de kaaskar nog een vijftal varianten, zoals fenegriek, brandnetel en truffel. “We merken dat vooral de kruidenkazen erg in trek zijn. Het is voor ons nog een beetje experimenteren waar klanten het meest naar vragen. Het is trouwens natuurlijk ook mogelijk om een mooi geschenk bij elkaar te zoeken, met allerlei soorten kazen.”

Een service die Doolgelukkig eveneens aan wil gaan bieden, is het samenstellen van kerstpakketten voor bedrijven. “Ondernemers zijn van harte welkom vrijblijvend contact met ons op te nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Wat ons betreft is het leuke, smakelijke en verrassende manier om zakenrelaties en werknemers een attentie te geven.”

Antwerpen

De Langerakse onderneemster gebruikt niet alleen de kaaskar als verkooppodium. Ze reist een groot deel van het land af om de schapenkazen bij kaaswinkels te promoten. “Ik ben zelfs in Antwerpen geweest”, lacht ze. “Vaak hebben winkels wel de naturelversie, maar niet onze kruidenkazen. Daar is veel vraag naar. En we merken dat steeds meer klanten ons weten te vinden op de markten en huis aan huis. Elke week zit er groei in. Maar we hopen dat nog veel meer mensen via ons de smaak van schapenkaas leren kennen!”

Lekdijk 66, Langerak

06-4949 7033

info@doolgelukkig.nl

www.doolgelukkig.nl

Dit bedrijfsportret stond in het magazine Langs de Lek, dat hier integraal te lezen is.