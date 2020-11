Oliebollenverkoop Symphonia Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Fanfare Symphonia uit Hoogblokland verzorgt binnenkort een oliebollenverkoop.

De leden van de muziekvereniging bezorgen in Hoogblokland en de omgeving. Dit gebeurt op vrijdagmiddag 11 december. Een zak van zeven oliebollen kost 6 euro.

Bestellingen kunnen tot uiterlijk 2 december worden opgegeven via acties@symphoniahoogblokland.nl. Graag daarbij vermelden: het aantal zakken, met of zonderkrenten, naam, bezorgadres en telefoonnummer. Ook de gewenste betaalmethode kan aangegeven worden: “Tikkie” of overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0322 2024 77 t.n.v. Muziekvereniging Symphonia Hoogblokland, o.v.v. van de naam en ‘Oliebollen-actie 2020’.