‘Grote zorgen’ over toekomst spoedeisende hulp Beatrixziekenhuis

ALTENA/REGIO • Net als vijf andere gemeenten in de regio maakt Altena zich ‘grote zorgen’ over de toekomst van de spoedeisende hulp bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft daarover samen met zijn collega’s uit Vijfheerenlanden, Molenlanden, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en West Betuwe een brandbrief gestuurd naar minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport.

In een zogenoemde ‘houtskoolschets’, over de inrichting en bekostiging van het zorglandschap in de toekomst, staat dat alledaagse acute zorg geconcentreerd moet worden in grote centra, waar alle voorzieningen beschikbaar zijn.

Dat betekent wel dat het aantal ziekenhuizen met een eigen spoedeisende hulp en intensive care, zoals het Beatrixziekenhuis, afneemt.

Spoedhulpposten

Hiervoor in de plaats komen spoedhulpposten in de regio, die de toegang tot spoedzorg moeten waarborgen. Deze spoedhulpposten krijgen ‘beperkte diagnostische mogelijkheden’, schrijven de burgemeesters aan de minister.

“We weten dat een patiënt niet binnenkomt met een diagnose, maar met een klacht. Patiënten kunnen verkeerd getrieerd worden en plotseling hoog complex zijn op een spoedpost of ernstige problemen worden niet herkend op een spoedpost, omdat de ervaring ontbreekt. Patiënten moeten dan met spoed overgeplaatst worden naar een verder weg gelegen SEH, met alle risico’s van dien.”

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem levert voor een deel van de inwoners van de zes gemeenten de ziekenhuiszorg.

Scoort hoog

“Een ziekenhuis dat al jaren zeer hoog scoort op de geleverde kwaliteit en dienstverlening. De spoedeisende hulp die door het Beatrixziekenhuis in Gorinchem geleverd wordt, zorgt ervoor dat de aanrijtijden gewaarborgd zijn”, aldus de burgemeesters.

Ze willen met de brief de reactie van de gezamenlijke gemeenten met een algemeen ziekenhuis ondersteunen.

“Dit met het oog op het belang van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, maar ook andere algemene ziekenhuizen in onze regio, zoals bijvoorbeeld in Tiel, Nieuwegein, Den Bosch en Dordrecht.”