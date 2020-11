Al zo lang er bedrijven bestaan, bestaan er problemen rondom facturatie! Facturatie is een van de belangrijkste onderdelen van een onderneming.

De facturatie afdeling zorgt voor ingaande en uitgaande geldstromen en zonder een goed werkende factuurafeling binnen een onderneming kan het zomaar gebeuren dat facturen niet of te laat verstuurd worden. Ook gebeurt het, zonder controlefuncties, regelmatig dat facturen te laat of nooit betaald worden. Om de stress die komt kijken bij het reguleren van facturen zijn er diverse diensten in het leven geroepen om het proces rondom gemakkelijker te maken. Aan de ene kant zijn dit geautomatiseerde systemen die automatisch herinneringsfacturen naar zowel de ontvanger als naar jouw onderneming sturen. Aan de andere kant zijn dit bureaus die het volledige facturatieproces uit handen nemen. Een van de manieren om de facturatie uit handen te nemen is middels factoring. Omdat deze manier van facturatie uit handen nog relatief nieuw is hebben we in deze blog uitgelegd wat het precies inhoudt!

Factoring

Bij factoring hoef je eigenlijk nooit te wachten op de factuur die je dient te versturen. Een factoringbedrijf betaalt de door jouw verzonden factuur direct uit aan jou en is daarna zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen van het factuurbedrag. Hier tegenover staat vaak een vast maandbedrag of een vast percentage per factuur. Om hierin een rekenvoorbeeld te geven schetsen we een hypothetische situatie waarin je 5% per factuur afstaat aan een factoringbedrijf. Als jij een factuur verstuurd à 2000 euro, krijg je dit bedrag minus de 5% vaak binnen 24 uur op je bedrijfsrekening gestort. Je ontvangt dus nagenoeg direct 1900 euro die je direct weer kunt gebruiken in je onderneming. Het factoringbedrijf is nu zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen van de resterende 2000 euro die de debiteur dient te betalen. Op deze manier behoud je een hoge cashflow binnen je bedrijf en hoeft je groei niet geremd te worden door lakse debiteuren. Dit kost je in eerste instantie een stukje winstmarge, maar je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit door te rekenen in je prijs! Als je geïnteresseerd bent in factoring dan is het verstandig om de verschillende aanbieders en de kosten die hieraan hangen met elkaar te vergelijken. Je kunt dit doen via bijvoorbeeld factoringvergelijken.nl.