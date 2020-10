Speculaasactie VVAC online

OTTOLAND • De speculaaspoppenactie van VVAC wordt dit jaar, geheel coronaproof, online gehouden.

Bestellingen kunnen worden gedaan via de website www.vvac.nl of door te mailen naar: speculaasactievvac@gmail.com.. Bij een bestelling graag naam, adres en aantal vermelden.

De speculaaspoppen kosten 3 euro per stuk en worden op vrijdagavond 20 november tussen 18:00 en 20:00 uur thuisbezorgd in de dorpen Ottoland, Goudriaan, Brandwijk, Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf en Wijngaarden. Afhalen is ook mogelijk.