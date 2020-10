Vijfheerenlanden blundert bij opstellen begroting, schade 735.000 euro

VIJFHEERENLANDEN - De gemeente Vijfheerenlanden heeft geblunderd met de begrotingen voor dit jaar en de komende jaren. Dat blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. Diverse posten zijn bij het begroten over het hoofd gezien, eentje in het voordeel en een aantal in het nadeel van de gemeente. Het totale nadeel voor 2020 is 735.000 euro. In de jaren hierna is het nadeel een half miljoen. De gemeente heeft voor diverse medewerkers van de afdeling ander werk gezocht.



De blunders hebben alles te maken met de fusie van de gemeentes Vianen, Leerdam en Zederik. De afdeling financiën van de gemeente moest in 2019 vier jaarrekeningen en twee begrotingen maken. Daarnaast viel één van de sleutelfiguren op de afdeling uit wegens ziekte, zo schrijft burgemeester Sjors Fröhlich: “Achteraf bezien is 2019 het zwaarste en drukste jaar geweest voor het team Financiën.”



Signalen

De fouten zijn vooral ontstaan door posten die te maken hebben met zogenoemde Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s). Dat zijn samenwerkingsverbanden met omliggende gemeentes, bijvoorbeeld op het gebied van zorg of onderwijs. Posten die met de GR’s te maken zijn niet opgenomen. De signalen dat de begroting van dit jaar niet klopte, kwamen in het voorjaar.



De gemeente schrijft in de brief aan de raad dat er is ingegrepen op de personele bezetting van het team Financiën: “Zitten alle in 2018 geplaatste medewerkers wel goed op hun plek of komen zij op een andere functie (binnen of buiten onze organisatie) beter tot hun recht? Dit heeft geleid tot het besluit met een aantal medewerkers te zoeken naar een functie buiten het team Financiën.” Eerder al waren er zorgen over de kwaliteit van de afdeling, zo bleek uit een onderzoek van accountantskantoor Baker Tilly.



Meerjarenbegroting

Als je alle vergeten posten bij elkaar optelt, resteert een nadeel van 735.000 euro. Dat komt bijvoorbeeld doordat vergeten is een bedrag van 794.000 euro in de begroting op te nemen voor de Wet Sociale Werkvoorziening. Voor Jeugd- en Jongerenwerk is een bedrag van 225.000 vergeten. Er is ook een voordeeltje. Een bate van 550.000 in de regionale samenwerking was ook niet opgenomen in de begroting. Een aantal van deze posten werken ook door in de begrotingen van 2021 en de jaren daarna.

