22e Mannendag over Abraham gaat via livestream

REGIO • Op 7 november 2020 wordt de 22e editie van de Mannendag gehouden. Het is een jaarlijks terugkerend moment van bezinning voor vele mannen. Ditmaal wordt de Mannendag gehouden met een livestream.

Het thema is dit jaar ‘Abraham, dé man die God vertrouwde’. Jef De Vriese en Jacques Brunt zijn dit jaar de sprekers.

Het evenement kan dit jaar vanwege de covidregels niet doorgaan. “We zullen de mannendag vanuit een studio in Sliedrecht opnemen en rechtstreeks via een livestream uitzenden”, melden de organisatoren, die al jarenlang met veel succes een mannendag verzorgen in Goes.

Het doel is om deze rechtstreekse uitzending zoveel mogelijk het karakter te geven van vorige mannendagen. De uitzending op 7 november 2020 start om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur.

Meer informatie is te vinden op www.zeeuwsemannendag.nl.