Politie waarschuwt voor hennepkwekers in Alblasserwaard: ‘Wees argwanender’

ALBLASSERWAARD • Van de politie mogen Alblasserwaarders best wantrouwender zijn. Hennepkwekers is het in onze polder te makkelijk gemaakt.

Hoe komt het dat hennepkwekers vaak zo makkelijk hun gang kunnen gaan?

Er zijn de laatste tijd diverse hennepkwekerijen aangetroffen in de Alblasserwaard. Voor slachtoffers heeft deze criminaliteit veel impact. Van de politie mogen Alblasserwaarders best wat minder goed van vertrouwen zijn. Het was in het afgelopen jaar onder andere raak in Alblasserdam, Groot-Ammers en Ottoland en in oktober werd een hennepdrogerij in Giessenburg ontmanteld. Gerco Gijsbers van de politie in Molenlanden: “We zitten hier in een relatief veilige omgeving, mensen wanen zich hier veilig, zijn goed van vertrouwen over algemeen. Wij zeggen: wees argwanender. Zonder je meteen onveilig te voelen, dat is ook niet nodig.”

Hoe kunnen omwonenden van een drugspand zien dat er iets niet in de haak is?

Gijsbers: “Signalen zijn bijvoorbeeld dat er vooral ’s avonds laat bezoek komt en dat er veel zakken potgrond naar binnen gaan. Let op zaken die anders zijn dan het normale. Daarbij moet je een onderbuikgevoel krijgen. Zitten ramen altijd dicht? Ik verwacht niet van mensen dat ze aan de hand van één signaal denken: er is iets aan de hand. Maar bij meer signalen zouden we wel graag iets willen horen, dan weten wij: er is iets mis. Waarnemingen van verschillende personen moeten bij elkaar komen.” Gijsbers benadrukt: “Hennepteelt is zware criminaliteit, er worden mensen voor omgelegd, het gaat om groot winstbejag. Daarom heeft het voor ons prioriteit, ook voor gemeenten en de landelijke overheid.”

Wat maken slachtoffers van deze vorm van criminaliteit mee?

Jan* is een van de Alblasserwaarders die in het afgelopen jaar slachtoffer werden van hennepcriminelen. Hij verhuurde met de beste bedoelingen een pand aan een moeder met drie kinderen. Althans, zo leek het. “Ze heeft toneelspel gespeeld. Haar verhaal leek te kloppen. Bij de eerste bezichtiging kwam ze met haar moeder kijken, de tweede keer met haar kinderen. Een paar weken daarna is ze bij buren een bakje koffie wezen doen.”

Voor de nietsvermoedende buurtgenoten leek er op het eerste gezicht niets aan de hand. Jan: “De benedenverdieping was gewoon ingericht, met wat kringloopmeubels. Er stond een speelgoedautootje op tafel, we zagen kinderschoentjes op de mat. De vrouw nodigde mijn vrouw en mij zelfs uit voor een barbecue. Daar zijn we niet geweest, in verband met corona.”

Hoe kwam het dat Jan niets in de gaten had?

Hij dacht zijn zaken goed te hebben geregeld. “Ik verhuur meer vastgoed, ben niet helemaal nieuw in dit vak. Er is netjes een borg betaald en we mochten het huis ten allen tijden komen controleren, dat had ik vastgelegd. Maar deze huurder ging er per 1 maart in en half maart werden coronamaatregelen van kracht. Ik heb een paspoort in mijn handen gehad, dat zag er netjes uit. Ook liet de vrouw een loonstrookje zien. Ze had een aansluiting bij een energieleverancier, dat had ik getoetst. Daarmee lijkt het erop alsof je de energierekening betaalt.”

Terwijl hij over zijn voorhoofd wrijft: “”Ik voel me bedonderd. Het gaat ook over de veiligheid van de buurt. Het trapgat hing vol transformatoren zonder zekeringen. Als je pand affikt en dat van de buren ook, ben je niet verzekerd. En als er in het huis van de buren mensen liggen te slapen, gaan die ook mee. Ik heb 15.000 euro schade; plafonds waren kapot, in elk kozijn zaten gaten. Ik moest schoonmaakkosten betalen. Ook heb ik gederfde huuropbrengsten. En de mededeling van de gemeente dat ter voorkoming van herhaling of voortzetting mijn pand gesloten zou worden, zorgt voor imagoschade. Alsof ik er morgen weer iemand anders voor zou uitnodigen. Daar heb ik wel last van gehad. Door het sluiten van je pand voel je jezelf een halve crimineel.”

Inmiddels is Jan van de schrik bekomen. “Materieel is het meegevallen. Maar het emotionele, dat is echt een dingetje. Voor onze kinderen was het heftig: ineens twee agenten voor de deur toen mijn vrouw en ik weg waren. Ons vertrouwen in medemensen is geschaad. Een van de kinderen sliep een paar weken slecht, dat gaat nu weer goed.”

Waarop had de buurt kunnen letten?

Achteraf bezien waren er in het geval van Jan dingen die de buurt wantrouwend hadden moeten maken. Jan: “Buren hoorden een zoemend geluid. Een buurman stuurde me daarover een berichtje. Ik ging luisteren en heb aangebeld: ‘We horen een zoemend geluid van de zolder komen.’ Het antwoord was: ‘We hebben een draagbare airco neergezet’. Gordijnen zaten altijd dicht, hingen altijd hetzelfde. Er brandde nooit licht boven. Achteraf zeg ik: dat waren signalen.”Gijsbers: “Mensen hebben een man met een koffer op wieltjes naar buiten zien gaan, er zijn dus geluiden van ventilatoren gehoord, speelgoed stond wekenlang op dezelfde plek. Dat zijn signalen, maar die moet je kunnen herkennen en ze moeten bij elkaar gelegd worden.”

Worden er de laatste tijd vaker hennepkwekerijen aangetroffen?

De landelijke politie meldde in april vorig jaar op haar site dat er in 2018 minder hennepkwekerijen zijn ontmanteld dan het jaar ervoor. Werden er in 2017 nog 4670 kwekerijen ontdekt, in 2018 waren dat er 3913. In de Eenheid Noord-Nederland nam het aantal ontmantelde kwekerijen juist toe: van 404 in 2017 tot 436 in 2018. In 2014 ontmantelde de politie er nog 6006. Er zijn vermoedelijk meerdere redenen voor de afname, zoals de prioriteiten van de lokale driehoeken (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie).

Tips voor verhuurders

Vraag om een geldig, origineel legitimatiebewijs, maak een kopie. Vraag om recente salarisstroken. Eis dat mensen zich binnen twee weken inschrijven in de basisregistratie personen, vraag om een uittreksel. Leg vast dat je regelmatig mag komen kijken. Neem in het huurcontract op dat de huur per bankoverschrijving betaald moet worden, vanaf een betaalrekening die op naam staat van de hoofdhuurder. Bel de politie als je iets niet vertrouwt.

* De naam van het slachtoffer is in verband met zijn veiligheid gefingeerd.