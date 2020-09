10.000ste bezoeker voor De Spettertuin

NOORDELOOS • Op woensdag 16 september kon zwembad De Spettertuin uit Noordeloos haar 10.000ste bezoeker verwelkomen.

Uit handen van badjuf Bea Trappenburg ontving Celina Vonk een gratis zwemabonnement voor het seizoen 2021. De verbouwereerde winnares was uiteindelijk erg blij met haar prijs, maar vertelde dat ze eigenlijk alleen een middagje rustig wilde gaan zwemmen.

“Dat we uiteindelijk nog de 10.000 bezoekers hebben gehaald in coronatijd vinden we wel bijzonder en hadden we met de start van het zwemseizoen niet verwacht”, aldus badjuf Bea.

De bezoekers van De Spettertuin komen voornamelijk uit Noordeloos maar ook mensen uit de omliggende plaatsen weten het zwembad goed te vinden. Niet alleen voor recreatief zwemmen, maar ook voor diplomazwemmen; sommige kinderen komen zelfs uit Gorinchem voor zwemles.

Afgelopen zaterdag hebben nog bijna 50 kinderen hun zwemdiploma behaald.

Vanwege het mooie weer is De Spettertuin drie dagen langer open gebleven. Op woensdag 16 september is er dan toch echt een einde aan het seizoen gekomen. .

“We kijken toch terug op een goed seizoen waar we binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk voor de kinderen hebben geprobeerd te organiseren”, sluit badjuf Bea af.