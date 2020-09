Feestelijke opening nieuwe bibliotheek in Noordeloos

NOORDELOOS • Op woensdag 16 september vanaf 10.00 uur is de feestelijke opening van de nieuwe vestiging van de Bibliotheek AanZet in Noordeloos.

In 2019 ontving de gemeente Molenlanden vanuit de motie van Asscher extra geld. Doel van deze motie was om de bereikbaarheid van bibliotheken in landelijke gemeenten te verbeteren. De eerste maanden hebben de Bibliotheek AanZet, gemeente Molenlanden, inwoners en maatschappelijke partners plannen gemaakt om te bouwen aan een duurzame bibliotheekdienstverlening in Molenlanden. Daarna zijn we samen aan de slag gegaan om de plannen te realiseren.

De eerste stap in dat plan is nu een feit: de opening van Bibliotheek Noordeloos in het Noorderhuis aan het Noorderplein. Vanwege de coronamaatregelen is de opening alleen voor genodigden.