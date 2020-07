Young4waad start petitie voor nachtvaarten pont Schoonhoven

GROOT-AMMERS/SCHOONHOVEN • Jongerenplatform Young4Waard is donderdag 9 juli een petitie gestart voor het in de vaart houden van de pont tussen Schoonhoven en Groot-Ammers tijdens de nachtelijke diensten.

Vanwege de coronacrisis heeft de veerdienst in maart besloten om in weekenden niet meer na 12 uur ‘s avonds te varen. Ook nu er steeds meer maatregelen versoepeld worden, zal er geen verandering in de afvaartijden komen. De veerdienst van Schoonhoven benoemt op haar eigen Facebookpagina dat de nachtdiensten meer kosten dan ze opleveren, en het zich hierdoor voorlopig vasthoudt aan de huidige vaartijden.

Jongeren dupe

Het zijn voornamelijk de jongeren die hier de nadelen van ondervinden. Een groot gedeelte van de jeugd uit de dorpen rond de pont zit of zat in Schoonhoven of Gouda op de middelbare school. Zij kunnen vrienden in de weekenden nauwelijks meer zien. Ook jongeren die in de avonden werken in de Krimpenerwaard hebben moeite om alternatieven te vinden.

Geen andere opties

Andere mogelijkheden voor jongeren om de overkant te bereiken zijn er vrijwel niet. De dichtstbijzijnde bruggen liggen in Rotterdam en Vianen, en het openbaar vervoer is na de aanbesteding van Qbuzz behoorlijk uitgekleed. Hierdoor is de pont van Schoonhoven een nog belangrijker onderdeel geworden van het regionale verkeersnet.

Vitale functie

Young4Waard heeft, na het horen van veel boze jongeren, besloten om een petitie te starten. Deze willen zij op dinsdag 14 juli aandragen bij de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Molenlanden. Zij hopen dat de gemeente gaat inzien dat de nachtelijke pont een vitale functie heeft in de sociale netwerken van jongeren en alle anderen die gebruik maken van de veerdienst.

De petitie op www.secure.avaaz.org is de ochtend na de start van de actie al 556 keer ondertekend.