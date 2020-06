Wethouder Tirtsa Kamstra opent Zomerlezen met Bip

VIANEN • Op woensdag 24 juni zijn aan de peuters van Peuterclub Parkschool (Stichting Kinderopvang Vianen) Zomerlezentasjes uitgereikt door wethouder Tirtsa Kamstra. Hiermee is het project Zomerlezen met Bip officieel van start gegaan.

Met het project Zomerlezen met Bip wil de Bibliotheek Lek & IJssel kinderen én hun ouders stimuleren om (voor) te blijven lezen in de vakantie. Zo blijven kinderen niet stilstaan in hun taalontwikkeling. Om dit tegen te gaan, heeft de Bibliotheek Lek & IJssel Bip het leesmonster in het leven geroepen.

Bip is door één van de medewerkers van Team Educatie zelf getekend én tot leven gewekt in de vorm van een knuffel. Bip helpt de kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 8 jaar om ook in de zomervakantie te blijven lezen. De peuters van de Peuterclub mochten voor de gelegenheid buiten op het gras luisteren naar het verhaal ‘Rupsje Nooitgenoeg.’ Toevallig ook één van de lievelingsboeken van de kinderen van wethouder Tirtsa Kamstra. ‘Voorlezen vind ik ook heel belangrijk. Wij gaan er iedere dag wel even voor zitten, of dat nu ’s middags of ’s avonds is.’

Het Zomerlezenpaspoort

In de tasjes die wethouder Kamstra uitdeelde, zit een prentenboek en hét Zomerlezenpaspoort van Bip. Kinderen kunnen stempels verdienen door deel te nemen aan activiteiten met Bip, zelf boekjes te lezen of de Bibliotheek te bezoeken. Aan het einde van de zomer wordt er onder de ingeleverde volle stempelpaspoortjes een iPad verloot.

Zomerlezen met Bip is een project van Bibliotheek Lek & IJssel in samenwerking met Tel mee met Taal (programma van o.a. Ministerie van OC en W) en gemeentegelden. In Vianen doen niet alleen verschillende locaties van Stichting Kinderopvang Vianen mee, maar ook de basisscholen De Ark en Tijl Uilenspiegel. In Leerdam worden tasjes uitgedeeld op Het Mozaïek en op een aantal locatie van Stichting Kinderopvang Centraal Nederland.

Ook meedoen?

Kinderen die geen paspoort hebben gekregen via school of de opvang, maar wel graag mee willen doen, kunnen een paspoort ophalen in de Bibliotheek, zolang de voorraad strekt. Ook de activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Een overzicht daarvan is te vinden op www.bibliotheeklekijssel.nl/zomerlezen.