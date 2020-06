Korenmolen De Hoop heeft de wind weer in de zeilen

GORINCHEM • Na een periode van grondig herstel werd op zaterdag 20 juni korenmolen De Hoop in Gorinchem weer in gebruik genomen.

Nadat de steenkoppels en regulateurs afgesteld waren kon het proefdraaien beginnen. Zowel molenmaker Van Der Wal als restauratiebouwbedrijf Woudenberg kunnen tevreden zijn; een mooie klus is afgerond. Voor molenaar Ton van den Heuvel een dag met een gouden rand. Dankzij zijn enthousiasme maakt korenmolen De Hoop de jaarlijks benodigde omwentelingen.

Aan aandacht ontbreekt het de beide stadsmolens, korenmolens De Hoop en Nooit Volmaakt, niet. “Het is van belang die aandacht vast te houden voor de toekomst, om zo deze eeuwenoude geschiedschrijvers te behouden voor de mensheid”, meldt molenstichting Simav. “Daarom blijft het van cruciaal belang om ook de biotopen van de beide molens in het vizier te houden. Een molen moet blijven draaien om te blijven bestaan. Wind moet daarom vrij spellen hebben op de wieken. Daar is helaas vaak te weinig aandacht voor, terwijl we zuinig zouden moeten zijn op deze onvervangbare erfgoederen.”