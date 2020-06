Open tuinen in Streefkerk op zaterdag 20 juni

STREEFKERK • Nu het weer is toegestaan om elkaar buiten te ontmoeten, rekening houdend met 1,5 m afstand, worden er weer tuinen opengesteld in Streefkerk.

Op zaterdag 20 juni zijn belangstellenden van 10.00 tot 17.00 uur welkom in de gezellige nonchalante boerderijtuin van Rita en Arie Grooteman aan de Boezem 2 in Streefkerk en in de Lektuin met veel vaste planten van Saskia en Leo van den Berg aan de Dorpsstraat 28 in Streefkerk

In beide tuinen bestaat de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken met iets lekkers erbij. De opbrengst van de tuin gaat naar diverse goede doelen.