Gedeeltelijke afsluiting van molengebied Kinderdijk toch van de baan

KINDERDIJK • De gedeeltelijke afsluiting van het molengebied van Kinderdijk, waar de nodige commotie over was, is nu toch van de baan.

Na overleg onderling en met inwoners hebben de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) en de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam besloten dat enkele eerder aangekondigde maatregelen niet worden uitgevoerd.

Dat laten zij weten via Facebook: 'De gedeeltelijke permanente afsluiting van het Werelderfgoed tijdens openingsuren van de SWEK is van de baan. Alleen als het toch te druk wordt, kan een beperking van de toegang / afsluiting nodig zijn.'

Parkeerplaats

Ook is besloten dat het De Joode terrein niet wordt gebruikt als parkeerplaats door toeristen. Hiervoor wordt tijdelijk de uit- en instapzone voor bussen gebruikt. 'We komen hiermee tegemoet aan de zorgen die zijn geuit door inwoners en ondernemers van Kinderdijk en omliggende dorpen.'

De komende dagen benutten de partijen om Werelderfgoed Kinderdijk in de gewijzigde omstandigheden gereed te maken voor de heropening. 'Die laat dus nog even op zich wachten. De verantwoordelijke partijen maken afspraken om de veiligheid in het gebied te waarborgen. We krijgen immers maar één kans om de heropening tot een succes te maken. Daarom zorgvuldigheid voor snelheid.'