Afgelopen week coronaslachtoffer in Molenlanden en Papendrecht

ALBLASSERDAM/MOLENLANDEN/PAPENDRECHT • Afgelopen week is in zowel Molenlanden als Papendrecht een inwoner aan het coronavirus overleden. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van de GGD, die woensdag bekend zijn gemaakt.

Het overzicht wordt sinds enige tijd door de GGD nog nog één keer per week geactualiseerd.

Het aantal positieve testen nam met één toe in Alblasserdam, met zes in Molenlanden en bleef in Papendrecht gelijk.

Het betreft de officieel geregistreerde gevallen. Omdat niet iedereen wordt getest, zullen de werkelijke aantallen hoger liggen.

Alblasserdam: 41 (positieve testen) - 10 (opgenomen in ziekenhuis, of geweest) - 4 (overleden)

Molenlanden: 117 - 23 - 11

Papendrecht: 71 - 10 -8

Gorinchem: 146 - 21 - 15

Hardinxveld-Giessendam: 36 - 3 - 2

Sliedrecht: 60 - 11 - 5

