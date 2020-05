Roparun gaat niet door; veel minder donaties

REGIO • Omdat de Roparun vanwege corona is afgelast, zal er dit jaar veel minder geld overgemaakt kunnen worden aan kankerbestrijding en het verbeteren van de levens van mensen met kanker.

Team Steamwork uit Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Giessenburg, heeft de teller voor dit jaar staan op ruim 13.00 euro. Normaal gesproken haalt dit team ongeveer 30.000 euro op.

“We streven er nog naar om dit bedrag boven de 20.000 te krijgen”, vertelt teamcaptain Hans Emmen uit Hardinxveld-Giessendam. “Dit betekent een flinke streep door de rekening voor het te storten bedrag aan de Roparun.”

Door het coronavirus was en is het ook niet mogelijk om de acties die gepland stonden in de maanden maart tot en met juli door te laten gaan. Dit waren twee sponsorlopen op scholen in Sliedrecht en Hardinxveld, een theaterdinershow in restaurant Kampanje, de kilometeractie en de eerste zwemmarathon in zwembad de Duikelaar in Hardinxveld-Giessendam.

Vorig jaar heeft het team mede een donatie geregeld vanuit de Roparun voor het nieuw te bouwen Hospice in Papendrecht. Het ging hierbij om een bedrag van 180.000 euro.

Hans: “Om ervoor te zorgen dat de projecten van de Roparun niet stil komen te liggen willen toch vragen of ons ook dit jaar te willen sponsoren voor de Roparun.” Symbolische kilometers kunnen gesponsord worden via de link www.team293-steamwork.nl/kilometeractie.

De Roparun wordt altijd gehouden in het Pinksterweekend en zou dit jaar op zaterdag 30 mei van start gaan.