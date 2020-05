Hoogste punt hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard

PAPENDRECHT/REGIO • Ruim vier maanden nadat de bouw is gestart van het nieuwe hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard, gevestigd in Papendrecht, is het hoogste punt bereikt.

Een belangrijke mijlpaal, mede gezien de omstandigheden van de afgelopen maanden. De medewerkers op de bouw werden in het zonnetje gezet met taart en kregen lovende woorden over hun inzet.

“In een tijd waarin de wereld lijkt stil te staan, is het extra bijzonder dat de bouw zo hard doorgaat. De medewerkers van VORM en de onderaannemers zijn onze ‘helden’ en dragen een belangrijk steentje bij aan een comfortabele laatste levensfase van mensen in de regio Alblasserwaard”, aldus voorzitter Ad van Driel van het bestuur van hospice De Cirkel. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de keuze voor de inrichting. “Uitgangspunt daarbij is dat we zoveel mogelijk samenwerken met leveranciers uit de regio.”

Het bestuur en de Stichting vrienden van hospice De Cirkel zijn blij met het voorspoedige verloop van de bouw. Tegelijkertijd heeft de coronacrisis op andere vlakken wel invloed op het hospice. “Door de situatie missen we nagenoeg alle sponsorinkomsten uit evenementen en onze sponsorwervingscampagne ligt zo goed als stil. Dat is voor ons een tegenvaller en een belangrijk punt van aandacht, maar we realiseren ons dat dit een situatie is waar iedereen mee te kampen heeft. We hopen dat organisaties, bedrijven en particulieren die ons doel een warm hart toedragen en geld kunnen en willen missen, aan ons denken. Ook omdat we de eerste jaren als nieuw hospice geen subsidie krijgen vanuit de overheid.”

Hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard krijgt zes bewonerskamers. In totaal biedt De Cirkel dus straks tien hospiceplekken in de regio’s Alblasserwaard en Zwijndrechtse Waard. “De werving van de vrijwilligers is gestart en binnenkort hopen we te beginnen met het opleiden. Uiteraard met strikte inachtneming van de coronamaatregelen, want veiligheid en gezondheid gaan voor alles.”

In dit kader wil Van Driel ook benadrukken hoe blij het bestuur is met de vrijwilligers die in deze tijd hun diensten blijven verlenen in het hospice. “Die liefdevolle zorg blijven we nodig houden voor onze bewoners. Uiteraard ook respect voor de mensen die hun werk tijdelijk hebben stopgezet omdat ze behoren tot de risicogroep of andere redenen hebben om thuis te blijven. Fijn dat we een dusdanig hechte club hebben dat anderen extra diensten willen draaien om hun collega’s te supporten. Samen sterk!”

De verwachting is dat het nieuwe hospice in oktober dit jaar klaar is en relatief snel daarna zijn deuren kan openen. “We kijken ernaar uit om deel uit te gaan maken van de gemeenschap in de Alblasserwaard en hopen dat betrokkenen ons straks goed weten te vinden. Namens het bestuur en de Stichting vrienden wens ik iedereen veel sterkte en gezondheid toe de komende periode.”