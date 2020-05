Molenlanden bevriest de subsidies

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft besloten om de harmonisatie van het subsidiebeleid met een jaar uit te stellen en de subsidies ook het komende jaar te bevriezen.

“De harmonisatie van het subsidiebeleid blijkt een langdurig en intensief proces”, legt het college van Molenlanden uit in een raadsinformatiebrief. De harmonisatie van het subsidiebeleid is een opgave die in Molenlanden in samenhang met het accommodatiebeleid en het tarievenbeleid wordt uitgevoerd. De integrale werkwijze blijkt meer tijd te vergen dan was voorzien.

“De coronacrisis zorgt nu voor zoveel tijdsdruk dat we de planning moeten aanpassen”, aldus het gemeentebestuur. Daarom heeft het college van B&W besloten om de subsidies die op basis van de Algemene Subsidieverordening worden verleend nog één jaar te bevriezen. Dat houdt in dat subsidieontvangers in 2021 in principe hetzelfde bedrag krijgen dat zij ook in 2019 en 2020 hebben ontvangen.

Het voorbehoud wat hierbij gemaakt wordt is dat de bezuinigingsopgave van de gemeente ook gevolgen kan hebben voor het subsidiebudget. Voor subsidieontvangers kan dat betekenen dat zij vanaf 2021 een lager bedrag ontvangen.

Het belang van bevriezing is om ruimte te scheppen voor zorgvuldigheid en het creëren van draagvlak bij verenigingen. “Juist in deze periode, waarin veel verenigingen ook last ondervinden van de gevolgen van de coronacrisis, is dit extra van belang”, aldus het college. Alle subsidieontvangers worden op korte termijn schriftelijk geïnformeerd over de bevriezing van de subsidies.

Eerder (in 2018) was al besloten om de subsidies in 2019 en 2020 te bevriezen.