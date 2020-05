Raad Molenlanden omarmt plan voor appartementen en woningen op plek sportzaal Neerpolder Giessenburg

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden gaat unaniem 60.000 euro uittrekken voor de verdere uitwerking van een stedenbouwkundig plan op de locatie van de huidige sportzaal Neerpolder in Giessenburg. De gekozen variant voorziet in de bouw van twaalf appartementen en vijf rijwoningen. Speeltuin Kindervreugd kan dan op de huidige locatie blijven en krijgt een nieuw verenigingsgebouw.

Mede namens vier andere direct omwonenden pleitte inspreker Martin de Lange voor een 'dorpsbouwkundig plan': geen of een minimaal aantal woningen bouwen, maar de wijk 'meer lucht geven' met ruimte voor spelen en wandelen. Óf een integraal plan maken in combinatie met de basisschool, waarin wel mogelijkheden zijn voor woningbouw. "Maar het voorliggende plan is onvoldoende doordacht en niet duurzaam."

Voorzitter Peter Vonk van de speeltuinvereniging was daarentegen 'enthousiast' over de collegevariant, waarvoor ook op de tweede bewonersavond een voorkeur bestond. Al plaatste De Lange daar een kanttekening bij: "Het was kiezen tussen woningbouw of woningbouw..."

Mooi plan

De gemeenteraad had weinig bemerkingen. "Een logische stap, een mooi plan", oordeelde Herman van de Water (CDA). "Een mooie kans", vond ook Bert Snoek (VVD). Bas de Groot (SGP) vroeg of het college de school in haar afweging meegenomen heeft. "Want dat kan een gemiste kans zijn."

Vertraging

Wethouder Bram Visser stelde vast dat de 'optie school' pas later is ingebracht. "Als we het aan elkaar knopen, lopen we een paar jaar vertraging op. We hebben aandacht voor de school, maar zijn vanwege de druk op de woningmarkt niet voor een koppeling."

De verkoopprijs van de appartementen/woningen schatte Visser met de nodige voorzichtigheid in op de range van 240.000 - 310.000 euro. Een goedkopere prijsklasse is naar verwachting niet realistisch.

In het project komen geen huurwoningen, antwoordde de wethouder op een vraag van Ferry van der Koelen (Progressief Molenlanden). "Met de bouw van huurwoningen zou de financiële haalbaarheid van dit project voor de gemeente een stuk minder zijn." Daarnaast komen op andere locaties in Giessenburg wel huurwoningen.

Hamerstuk

Vanwege de unanimiteit is het collegevoorstel in de raadsvergadering van 26 mei een hamerstuk.