Inwoners Meerkerk winnen 100.000 euro bij Postcode Loterij

MEERKERK • Zes deelnemers van de Postcode Loterij in Meerkerk wonnen in de apriltrekking in totaal 100.000 euro.

Op hun postcode 4231 AM (Prinses Beatrixstraat) is de PostcodeStraatprijs gevallen in de apriltrekking van de Postcode Loterij. Gewoonlijk reikt Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld de PostcodeStraatprijs uit. Die feestelijke uitreikingen slaat de loterij voorlopig over vanwege de voorschriften rond het coronavirus. De winnaars uit Meerkerk zijn door Gaston verrast middels een videogesprek.



De volgende bedragen zijn gewonnen:

- 25.000 euro (2 winnaars)

- 12.500 euro (4 winnaars)



Verjaardag

Onder de winnaars van deze Straatprijs is tevens een auto verloot. Coby (54) werd verrast op haar verjaardag met 12.500 euro: "Wat een mooi cadeau! Ik ga dit samen met mijn man vieren, bijzonder mooi dit!"

Hans en Francien winnen 25.000 euro en weten wel raad met hun prijs: "We willen een nieuw bankstel en een kachel in de boot." Jan (66) wint 12.5000 euro en een auto. Hij reageert blij verrast: "Het moet niet gekker worden, dit is niet te geloven! Ik heb een auto van 11 jaar oud."