Energiecoöperaties blij met duurzame energieplannen van Gorinchem en Molenlanden

REGIO • Energiecoöperaties De Knotwilg, Drechtse Energie en Molenlanden zijn blij met het Energiebod van de gemeenten Gorinchem en Molenlanden aan het rijk. 'Om de transitie te versnellen kun je niet zonder enkele zonneweides.'

Volgens het Klimaatakkoord moet elke regio onderzoeken waar en hoe je het beste duurzame elektriciteit op land kunt opwekken. Gorinchem en Molenlanden vormen samen de RES-regio Alblasserwaard, waarbij RES staat voor Regionale Energie Strategie.

Het plan van de gemeenten focust zich op mogelijke locaties voor duurzame energie-opwek langs de A15, de zogeheten Energiecorridor A15. "Als coöperaties vinden we dit een begrijpelijke denkrichting'', zegt Matteo de Visser van Energiecoöperatie de Knotwilg. "Er is langs deze verkeersader al veel bedrijvigheid en dus ook veel energieverbruik. In deze drukke en dynamische zone zijn goede locaties voor windenergie te vinden."

Gezamenlijk optrekken

Voor die plekken langs de A15 willen de energiecoöperaties gezamenlijk optrekken met de gemeenten. "We zijn ons ervan bewust dat windmolens impact hebben op het landschap en op de mensen die in de omgeving wonen. Daarom willen we graag in overleg met bewoners en gemeenten om diverse plekken te onderzoeken en voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen."

"Ook langs de A27 zien we kansen voor meer wind- en zonne-energie die we graag met de gemeenten willen bespreken'', aldus De Visser. "We steunen uiteraard elke vorm van zonne-energie en juichen het toe als mensen zonnepanelen plaatsen op hun daken. Maar om de transitie te versnellen kun je niet zonder enkele zonneweides.''

Participeren via energiecoöperaties

Energiecoöperatie de Knotwilg, actief in Vijfheerenlanden en Alblasserwaard, ontwikkelt samen met Eneco bij Gorinchem windpark Groote Haar, aan de oostzijde van de A27. Zij werkt aan een plan om daar aansluitend een zonneweide aan te leggen. Drechtse Energie heeft postcoderoosprojecten in Dordrecht en Papendrecht en is in Dordrecht bezig met de realisatie van een windturbine op industrieterrein Krabbegors.

"In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de bevolking de mogelijkheid heeft om voor de helft eigenaar te worden van nieuwe wind- en zonneparken'', gaat de Visser verder. "Wij vinden dat iemand die in de buurt van een windturbine woont, daarin moet kunnen participeren, om zo mee te beslissen en te profiteren van de opbrengsten van groene energie. Daarom zijn de energiecoöperaties van groot belang om die lokale burgerparticipatie handen en voeten te geven."