108e Fokveedag Boerenlandfeest op zaterdag 3 oktober gaat niet door

HOORNAAR • De 108e Fokveedag Boerenlandfeest op zaterdag 3 oktober in Hoornaar gaat niet door. Dat heeft het bestuur besloten naar aanleiding van de coronacrisis.

Voorzitter Johan de Groot ziet de afgelasting met lede ogen aan. Maar hij toont zich tegelijkertijd realistisch: "We vinden het erg jammer dat de Fokveedag in 2020 niet kan plaatsvinden. We willen echter geen enkele risico lopen met het oog op de gezondheid van onze bezoekers, leden en vrijwilligers."

Tot 1 september mogen vanwege het coronavirus sowieso geen grote evenementen worden gehouden. Het bestuur wacht niet af tot het kabinet met een nieuwe datum komt. "We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid", zegt Johan de Groot.

Het bestuur gaat onderzoeken of andere initiatieven rond de eerste zaterdag van oktober wel mogelijk zijn, bij voorbeeld online.

De 108e Fokveedag Boerenlandfeest wordt verplaatst naar zaterdag 2 oktober 2021.

Het grootste agrarische evenement van midden-Nederland is vier keer eerder niet doorgegaan: in 1918, 1919, 1945 en 1984.