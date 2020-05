Inwoners van Vijfheerenlanden houden zich grotendeels aan coronamaatregelen

VIJFHEERENLANDEN • Inwoners van Vijfheerenlanden houden zich in grote meerderheid aan de maatregelen van RIVM en kabinet, blijkt uit een enquête van TipVijfheerenlanden, die door 350 mensen is ingevuld.

94% van de respondenten zegt altijd anderhalve meter afstand te houden tot andere mensen. Slechts één procent doet dat nooit. Op de stelling 'Ik blijf zoveel mogelijk thuis' antwoordt 79% met ja. Zeventien procent doet dat soms, vier procent nooit.

89% van de geënquêteerden beperkt zijn/haar sociale contacten thuis tot maximaal drie. Thuis werken doet 64% van de respondenten. Vijf procent doet dat soms en 24% nooit.

'Ik ga alleen naar de supermarkt' zegt 86% van de respondenten. Negen procent wijkt hiervan wel eens en 4% lapt deze maatregels aan z'n laars.

Zorgen

55% van de respondenten maakt zich veel zorgen over het coronavirus, 37% maakt zich weinig zorgen en 6% geen zorgen.

Enkele reacties:

• De besmettelijkheid vóór je daadwerkelijk klachten hebt, maakt het virus verraderlijk. Daarom vermijd ik zoveel mogelijk contacten met anderen.

• Ik hoor bij kwetsbare doelgroep en heb kinderen die straks weer naar school moeten. Tot nu toe konden we veel thuisblijven/ op afstand van anderen blijven, dus de opening van de scholen baart ons zorgen. Ook maken wij ons zorgen of kinderen inderdaad minder risico hebben. Als we buiten een ommetje maken merken we dat veel mensen geen 1,5 m afstand houden. We maken ons zorgen dat mensen nu de teugels weer los laten met alle gevolgen van dien.

Economie

De gezondheid van de mensen is het meest zwaarwegende belang in de coronacrisis, vindt 81% van de respondenten. Zeven procent kiest voor de vrijheid van de mensen en tien procent voor een ander belang, met name de economie.

Enkele reacties:

• Balans gezondheid - vrijheid - economie.

• De verhouding tussen de hoeveelheid ernstig zieken ten opzichte van de hele samenleving en de economie: ik vraag met steeds meer af, is het middel niet veel erger dan de kwaal?

• De schade voor mens en economie zijn niet meer te overzien bij vrijgeven. De gedragscodes voorgeschreven door de overheid moeten worden opgevolgd. Safety first.

• Voor vooral de ouderen mensen moeten wij aan alle maatregelen voldoen om hen niet in gevaar te brengen. Maar dan moeten zij ook thuisblijven en alleen maar even de straat op voor een boodschap. Kijk goed om je heen, dan zie je de ouderen allemaal op pad. Dit voelt niet goed aan bij de rest.

• De balans tussen vrijheid, gezondheid en economie is momenteel zwaar verstoord en moet zo snel mogelijk worden teruggebracht.

Berichtgeving

De respondenten van de enquête volgen de actuele berichtgeving rondom het coronavirus vooral in de landelijke media. Op twee staan de nieuwsuitzendingen op tv en op drie de lokale media. Voor het ziektebeeld wordt vooral gekeken bij het RIVM, gevolgd door de landelijke media.

Naast zorgen over de gezondheid van jezelf/familie/vrienden/ouderen maakt 32% van de geënquêteerden zich ook zorgen over zijn/haar financiële situatie.

Twee van de reacties:

• Het zou mooi zijn als ouderen (75+) en zwakkeren in quarantaine zouden blijven en dar door jongere mensen het leven weer een beetje opgepakt kan worden. Dit zou financiële zorgen voor veel mensen wegnemen en de zorg mogelijk niet téveel belasten.

• Ik red het waarschijnlijk wel langer dan de meesten. Maar ik vrees dat velen zwaar in de problemen komen (of reeds in de problemen zijn) als de maatregelen nog lang voortduren.

Over TipVijfheerenlanden

TipVijfheerenlanden is een initiatief van Het Kontakt in samenwerking met Toponderzoek.

Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons? Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Vijfheerenlanden vergroten. Via het panel TipVijfheerenlanden.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Vijfheerenlanden hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.

Op www.tipvijfheerenlanden.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit.