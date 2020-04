Peursum-icoon Peter van de Graaf kort voor lintjesregen overleden: 'Hij heeft deze onderscheiding verdiend'

GIESSENBURG • Peter van de Graaf, lid van verdienste van voetbalvereniging Peursum, zou donderdag 23 april van burgemeester Theo Segers te horen krijgen dat hem tijdens de jaarlijkse lintjesregen een koninklijke onderscheiding ten deel was gevallen. De Giessenburger overleed twee dagen eerder, op 21 april, echter aan de gevolgen van het coronavirus. Een bijzondere, zelden voorkomende situatie.

Namens de gemeente Molenlanden heeft burgemeester Theo Segers condoleances overgebracht; op een later moment zal hij de familie nog bezoeken. In onderlinge afstemming staat Peter van de Graaf toch vermeld op de felicitatiepagina van de gemeente Molenlanden, vandaag (donderdag 23 april) in Het Kontakt Alblasserwaard. 'Het is de wens van de familie en aanvrager dat gedecoreerde wordt genoemd in de berichtgeving over de lintjesregen. De kanselarij respecteert deze wens', meldt gemeente Molenlanden

Trots

"Zijn familie is trots op de onderscheiding", zegt Ad van der Aa, die als gewezen voorzitter van Peursum de afgelopen jaren erg nauw met Van de Graaf samenwerkte.

"Peter heeft deze onderscheiding echt verdiend." Peter van de Graaf is 60 jaar geworden.

KNVB-speld

Van der Aa noemt Van de Graaf een 'Peursum-icoon'. Niet vreemd, gezien de enorme staat van dienst die hij bij de Giessenburgse voetbalclub heeft opgebouwd. "Peursum verliest met Peter een man die ongelooflijk veel voor de vereniging heeft gedaan en betekend. Jarenlang heeft hij zich belangeloos ingezet voor de vereniging. De vereniging verliest niet alleen een penningmeester en lid van verdienste, maar bovenal een zeer betrokken clubicoon."

Peter van de Graaf maakte sinds 1995 deel uit van het bestuur van Peursum, vanaf 1996 als penningmeester. Daarnaast was hij onder meer pupillenleider (1976-1993) en jeugdleider, lid van de jeugdcommissie en jarenlang actief betrokken bij diverse verkoopacties en de bazaar. In 2011 ontving hij de zilveren speld van de KNVB.

De koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) is Peter van de Graaf tevens toegekend vanwege zijn inzet voor biljartvereniging Carambole en jeugd- en speeltuinvereniging Kindervreugd.