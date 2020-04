Woningen en nieuwe school voor Giessen-Oudekerk

MOLENLANDEN • De dorpsraad Giessen-Oudekerk kan het glas heffen. De raadsleden zijn enthousiast over het plan voor nieuwbouw van de school in het dorp. Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 7 april zal de raad instemmen met de door het college gevraagde geldbedragen.

Er komen in Giessen-Oudekerk een nieuw schoolgebouw met een multifunctionele ruimte voor het dorp en elf woningen. De totale kosten van het project bedragen 4,1 miljoen. Ongeveer 912.000 euro daarvan zijn zogenaamde stichtingskosten, bedoeld om het project mogelijk te maken. De gemeente verwacht de elf woningen te kunnen verkopen voor 2,9 miljoen euro. Er resteert daardoor nog een tekort van ruim 270.000 euro. Die verliespost wordt verrekend via de grondexploitatie. Het college vraagt de raad een investeringsbudget beschikbaar te stellen van 912.152 euro.

Niet kostendekkend

Naast complimenten voor het plan uitten raadsleden enkele vragen. Paul Verschoor (PM): "We constateren dat het woningbouwprogramma niet kostendekkend is, maar accepteren dat omdat we het belangrijk vinden dat wordt aangesloten bij woonwensen van de inwoners. Het is een dilemma dat geld eigenlijk uit de algemene reserve komt; we betalen structurele lasten met incidenteel geld." Wethouder Quik vroeg Verschoor deze discussie uit te stellen tot een later moment.

Starters

Leo Timmer (CU) vroeg zich af: "Krijgen inwoners van Giessen-Oudekerk als eerste de kans om in te schrijven en krijgen jonge starters voorrang?" Quik moest hem teleurstellen. "Dat is wettelijk niet toegestaan."