Huisarts Leo Kaptein en Els Kaptein beiden besmet met coronavirus

AMSTERDAM/MOLENAARSGRAAF • Leo Kaptein, oud-huisarts van Molenaarsgraaf, Brandwijk en Ottoland, en zijn vrouw Els, zijn beiden besmet (geweest) met het coronavirus.

Het echtpaar verhuisde enkele jaren geleden naar Amsterdam, waar Leo Kaptein als huisarts actief is. Els werkt deels in hospice Kuria en daarnaast werkt ze als verpleegkundige in de wijk waar ze woont.

Els is intussen opgeknapt en weer aan het werk. Ze vertelt haar verhaal terwijl haar man nog op bed ligt. "Op een zondag half maart, toen voor het eerst kerkdiensten vrijwel alleen online doorgingen, voelden we ons allebei niet lekker. We hadden een zere keel en last van onze ogen. Later werden we ook flink verkouden."

De maandag erna ging Els nog aan het het werk, maar 's avonds voelde ze zich veel zieker. "Toen kreeg ik ook koorts. Leo had op dat moment alleen nog lichte klachten. Eerst werd ik niet getest, maar uiteindelijk is dat toch gebeurd. Vorige week dinsdag bleek dat ik besmet was met het coronavirus."

Meerwaarde

Wat haar betreft zou dat trouwens met iedereen in de zorg moeten gebeuren. "Het testbeleid moet echt anders; iedereen in de zorg die klachten heeft zou getest moeten worden. Bij mij bleek het achteraf ook van grote meerwaarde."

Bij het hospice hadden ze namelijk gevraagd om haar werkzaamheden in de wijk neer te leggen, om zo het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken. "Maar nu ik corona gehad heb en er immuun voor ben, kan ik op beide plekken mijn werk weer oppakken. En daar ben ik blij mee, want juist nu is er in de wijk ook heel veel te doen. Ik ga zo trouwens ook nog plasma geven. Er wordt gekeken of mensen die nu geïnfecteerd en erg ziek zijn hiermee geholpen kunnen worden."

Klachten

De gezondheidsklachten van Leo werden, later dan bij Els, ook erger. Hij werd getest, maar daar bleek niet uit dat hij corona zou hebben. Desondanks zijn ze er vrijwel van overtuigd dat het wel het gevreesde virus was. "We kregen beiden tegelijkertijd klachten, hadden dezelfde symptomen. We weten eigenlijk wel zeker dat het corona was."

De voormalige huisarts van Molenaarsgraaf, Brandwijk en Ottoland moet voorlopig nog thuis blijven. De komende tijd zal hij wel van huis uit telefonische consulten op gaan pakken. "Uiteindelijk was het coronavirus voor ons niet meer dan een milde griep. Tegelijkertijd was het wel spannend, want we weten dat ook in onze situatie het veel ernstiger kan worden."

Boodschappen

Het sociale leven kreeg de afgelopen dagen een andere vorm. Buren deden boodschappen voor hen, de hond ging naar de kinderen die elders wonen. "Van huis uit heb ik daarnaast nog meegewerkt aan coördineren van een actie om mondkapjes te naaien, dus ik heb niet steeds stil hoeven te zitten."

Ze hebben zich de vraag al meermalen gesteld: waar zouden ze het virus opgepikt kunnen hebben? Carnavalsvierders zijn ze niet en op vakantie in Italië zijn ze ook niet geweest. "Het is een vraag die we los moeten laten", reageert Els. "Net als de vraag wie we zelf ook weer besmet hebben. Dat zullen we toch nooit weten."

Vrijwilligers

De handen uit de mouwen steken voor anderen gebeurt tijdens de coronacrisis op allerlei manieren. Els Kaptein benadrukt dat ook in hospice Kuria helpende handen van harte welkom zijn. "Het aantal vrijwilligers is sterk teruggelopen door de coronamaatregelen. We kunnen bijvoorbeeld bij het schoonmaken, wat nu extra intensief gebeurt, vrijwilligers goed gebruiken. En de Alblasserwaard is niet in de buurt van Amsterdam, maar er helpen hier al mensen uit Zeeland en van de Veluwe, dus het is zeker mogelijk."