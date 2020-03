Wandel- en fietsevenement Vierdaagse Alblasserwaard verplaatst naar 2021

HOORNAAR • Het jaarlijkse wandel- en fietsevenement Vierdaagse Alblasserwaard gaat dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet door.

Dat laat de organisatie via Facebook weten. 'Gisteren heeft het kabinet een uitgebreid pakket aan nieuwe en aangescherpte maatregelen bekendgemaakt om het virus te bestrijden, waaronder het verbieden van evenementen voor 1 juni 2020. Helaas wordt met deze maatregel definitief een streep gezet door de Vierdaagse Alblasserwaard van 20 tot en met 23 mei 2020.'

Extra wrang is dat de organisatoren een speciale editie rondom 75 jaar Vrijheid hadden opgezet, met onder meer een kampement en een veteranenconcert van de Band of Liberation. 'Vrijheid – ons grootste goed, naast onze gezondheid, wordt ons door dit virus ontnomen en dat is heftig. Wij zijn ons bewust van de grote teleurstelling bij alle wandelaars, fietsers, sponsoren, lokale (Den Hâneker) ondernemers, vrijwilligers en andere betrokkenen, maar wij staan uiteraard achter de maatregelen vanuit het kabinet.'

Voorbereidingen

De voorbereidingen zijn niet voor niets geweest. 'Waar mogelijk schuiven we de fiets-/ wandelroutes en rustpunten door naar volgend jaar. De kleurplaat rondom 75 jaar Vrijheid is vanaf nu via www.denhaneker.nl/kleurplaat/ als download beschikbaar, inclusief prijzenpakket. De voorbereidingen voor de feestelijke 25e editie in 2022 inclusief KennedyMars blijven doorgaan.'

Meer informatie: www.vierdaagsealblasserwaard.nl.