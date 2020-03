Supermarkt Coop in Ameide zet maximum op aantal artikelen dat klanten mogen kopen

AMEIDE • Coop Ameide heeft een maximum van drie tot vier stuks ingesteld van het aantal artikelen dat een klant mag kopen; bij toiletpapier en pijnstillers ligt dat met één en twee zelfs nog lager.

De maatregel nam Arjan de Jong, eigenaar van de Termeise winkel, noodgedwongen. "Er is in de media gewaarschuwd dat er niet gehamsterd moest worden. Het tegenovergestelde gebeurt, helaas. Niet alleen door klanten vanuit Ameide en omstreken, maar ook klanten van verdere komaf. Doordat winkels in Nieuwegein, IJselstein en Vianen leeg raken, rijden ze de dijk uit richting Ameide."

De Jong roept op om terughoudend te zijn in het aanleggen van een eigen voorraad. "Zo zijn er klanten die bijvoorbeeld veertien pakjes babydoekjes kopen, terwijl zij toch echt niet de enige zijn met een baby. Daarbij worden dergelijke artikelgroepen gewoon netjes aangevuld. Het is dus totaal onnodig om dergelijke aantallen te hamsteren. Wij hebben daardoor nu de regel moeten instellen dat men nog maar drie tot vier stuks van hetzelfde artikel mag kopen. Op toiletpapier, één, en pijnstillers, twee, hebben we dit zelfs lager moeten instellen."

Distributiecentra

Net als andere supermarkten is ook de Coop in Ameide afhankelijk van hetgeen wat vanuit de distributiecentra geleverd wordt. "We begrijpen dat bij de klanten ook het geduld opraakt wanneer ze telkens misgrijpen. Het is voor ons en onze medewerkers bijzonder pijnlijk om op social media te moeten zien dat er foto's van lege schappen en negatieve reacties geplaatst worden. Wij zouden het ook zo graag anders zien, echter hebben we te maken met overmacht."

Ook in Ameide doen alle medewerkers van de Coop iedere dag hun stinkende best om hun winkel vol te krijgen. "Wij zijn ontzettend trots op onze medewerkers. Ondanks de drukte en hectiek is de winkel iedere dag weer maximaal gevuld.

Hier slagen zij goed in, op een aantal lege vakken na die door leveringsproblemen niet vol te krijgen zijn. Wij staan graag klanten met vragen en/of opmerkingen in de winkel te woord. Laten we in ieder geval wat positiever zijn tegen elkaar, ook wanneer het even niet mee zit."