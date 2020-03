Constructief overleg over mogelijke woningbouw Oud-Alblas Zuid

OUD-ALBLAS • Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft constructief overleg gehad met omwonenden van Oud-Alblas Zuid, waar mogelijk huizen gebouwd gaan worden.

Aanleiding voor dat overleg was het protest van meerdere personen die wonen aan de Prinses Margrietlaan, gelegen aan de zuidzijde van Oud-Alblas. Zij zijn tegen bebouwing van het Groene Hart.

Daarop beloofde het gemeentebestuur van Molenlanden om in overleg te gaan met de woordvoerder van deze mensen. Parallel hieraan is het besluit genomen om een inloopbijeenkomst met het thema wonen en leven in Oud-Alblas te organiseren. Met het zicht daarop is in gezamenlijk overleg met de inspreker besloten om deze bijeenkomst af te wachten voordat er een individueel gesprek zal plaatsvinden.

Inmiddels heeft er op 17 februari en drukbezochte en constructieve inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is uitgebreid gesproken over onder andere het thema wonen. Tevens hebben 29 belangstellenden, waaronder bewoners van de Prinses Margrietlaan, zich aangemeld om betrokken te blijven en mee te praten.

Voor de woordvoerder van de tegenstanders was deze bijeenkomst en de wijze waarop het vervolg zal worden vormgegeven, voldoende.