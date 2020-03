Start vaarseizoen De Overkant uitgesteld

AMEIDE/LOPIK • In verband met het coronavirus is de start van het vaarseizoen van het fiets-en voetveer De Overkant tussen Ameide en Lopik tot nader order uitgesteld. Deze stond aanvankelijk gepland voor zaterdag 4 april.

Dit betekent dat het veer in elk geval gedurende de gehele maand april uit de vaart zal zijn. In de loop van april zal bezien worden of er in de maand mei wel gevaren zal gaan worden. Nadere berichtgeving daaromtrent, dan wel over een eventuele latere aanvang, volgt nog.

Voor meer informatie kan men zich ook wenden tot de website van De Overkant: www.voetveer-ameide-lopik.nl.