Ook echtgenote coronapatiënt uit Groot-Ammers besmet

GROOT-AMMERS • Ook de echtgenote van de 57-jarige coronapatiënt uit Groot-Ammers is besmet. Die bevestiging kwam zondagmiddag via de GGD Zuid-Holland Zuid binnen. Het is de tweede besmetting met het coronavirus in de gemeente Molenlanden.

Het echtpaar kreeg vorige week tegelijkertijd klachten en bleef sindsdien thuis.

Zes nieuwe corona patiënten in de regio Zuid-Holland Zuid https://t.co/qBPJXvi28E pic.twitter.com/q9CXJrkvZo — GGD ZuidHollandZuid (@ggdzhz) March 15, 2020