Anne-Sophie van den Toren uit Oud-Alblas tijdens onlusten op Lesbos

OUD-ALBLAS • Anne-Sophie van den Toren uit Oud-Alblas is als vrijwilligster op Lesbos actief en is daar, ondanks de onlusten en rellen op het Griekse eiland, gebleven. "Ik ben blij dat we niet zijn weggegaan. De hulp is zó keihard nodig."

Eind januari reisde de inwoonster van Oud-Alblas af naar Lesbos. Daar werd ze meteen aan het werk gezet in het kleine en het grote kamp, Moria, waar vluchtelingen verblijven. Ze zag er 'in het echt' ook hoe dramatisch de situatie daar is. Het kamp Moria is opgezet voor zo'n 3.000 vluchtelingen; er verblijven er inmiddels ongeveer 20.000.

"Daarom hebben zij in de olijfgaarden rond het officiële kamp allerlei bouwsel opgezet, met zeil en plastic en alles wat ze kunnen vinden. Movement on the Ground zorgt daar voor het levellen van de grond en voor grote tenten om onderdak te bieden. De vluchtelingen zelf helpen aan alle kanten mee; vaak zijn het timmermannen of elektriciens die meer praktische kennis hebben dan wij als vrijwilligers."

Grimmig

Na enkele weken ontstond er grote onrust op het eiland. De vluchtelingen kwamen in protest tegen de slechte levensomstandigheden en het terugsturen naar lotgenoten naar het land van herkomst; de Griekse bevolking liet, nadat er geluiden waren dat er een nieuw kamp bij zou komen, via protestacties weten het helemaal zat te zijn. De sfeer was meer dan grimmig. "Het was een noodkreet, een hulpvraag richting andere Europese landen", stelt Anne-Sophie. "De Griekse mensen zijn juist supergastvrij, maar zij zitten echt aan het maximale van wat zij kunnen dragen."

Meerdere hulporganisaties besloten om Lesbos voor de veiligheid te verlaten. Zo niet Movement on the Ground. Ook Anne-Sophie bleef ondanks alle onlusten op het eiland. Ze heeft zich de afgelopen weken nooit onveilig gevoeld. "We waren goed op de hoogte van waar de protesten en wegblokkades waren en zijn daarbij uit de buurt gebleven. Daarnaast zijn we op sommige momenten binnen gebleven en zijn we niet in de kampen aan de slag geweest. Er waren wel momenten waarop het echt kritiek was; we hebben toen als vrijwilligers het aanbod gekregen om naar Athene te varen. Maar ik ben blij dat we niet zijn weggegaan. De hulp is zó keihard nodig."

Meer info of een donatie aan Movement on the Ground: movementontheground.com.

Het volledige interview staat donderdag in Het Kontakt.