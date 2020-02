Camperplaats Kweetal Schelluinen op één na de beste van Nederland

SCHELLUINEN • De camperplaats van familie Blokhuis aan de Landscheiding te Schelluinen is volgens camperaars de op één na beste camperplek van Nederland. Gasten geven de onderneming gemiddeld een 9,6.

De camperaars hebben via Campercontact hun reviews geplaatst bij de NKC (Europa's grootste camperclub) en Kweetal gewaardeerd met een 9,63. Net 0,1 punten lager dan de winnaar uit Friesland. Lammert Blokhuis: "Het is een resultaat waar wij als eigenaren van Kweetal erg trots op zijn. Eén van de reacties van onze gasten: ´Een topper onder de camperplaatsen! Vriendelijke ontvangst. Mooi terrein. Alle nodige faciliteiten aanwezig.' Een ander schrijft: ´Wat een geweldige plek! Alles supernetjes. Zelfs continue muziek in sanitaire ruimte. Stroom komt van zonnepanelen. Alles perfect onderhouden. Broodjesservice. Hier is aan alles gedacht. Top, top en nog eens top hoger dan een 10 kan niet'."

Fruit plukken

Kweetal loopt voorop als het gaat om duurzaamheid, niet alleen op het gebied van energie en vergroening, maar ook de 'people-kant' krijgt aandacht. Een deel van het overnachtingsgeld wordt geschonken aan de Mama's in Afrika, gasten mogen het fruit plukken voor eigen gebruik en kruiden snijden voor de salades. Bij de beoordeling weegt ook dit mee.

Bestedingen

De Alblasserwaard wordt zeer gewaardeerd om haar natuurlijke schoonheid, de fietsmogelijkheden en de horeca in Schelluinen. Uit onderzoek blijkt dat campergasten gemiddeld ongeveer 65 euro per dag in de regio besteden. Gelet op het aantal camperplaatsen in de Alblasserwaard wordt een behoorlijke bijdrage geleverd aan de economische ontwikkeling van de regio.

Prijs

Om kans te maken op deze prijs, dient de camperlocatie in het jaar voorafgaand aan de uitreiking (2019) minimaal vijftien beoordelingen te hebben gehad op Campercontact.com. De camperlocatie met de hoogste gemiddelde beoordeling wint de prijs en mag één jaar lang de titel Camperlocatie van het jaar dragen.

Campercontact reikt de prijs Camperlocatie van het jaar uit om de kwaliteit van overnachtingsplaatsen voor camperaars te verbeteren. In totaal zijn er in Nederland ruim 1.800 camperlocaties die camperaars kunnen vinden via de app en op de website van Campercontact.