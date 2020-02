Veel belangstelling voor Meidendag en Doemiddag Techniekhavo

GORINCHEM/PAPENDRECHT • Ruim dertig meiden bezochten de Meidendag die op woensdag 5 februari plaatsvond op het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem. Ook de Doe-middag Techniekhavo, die op dezelfde middag plaatsvond, mocht op veel belangstelling rekenen.

De dag begon met een presentatie over de school door directeur Krijn Redert en een presentatie door oud-leerling Evianne van Toor. Begonnen als jong meisje op het Gilde, is ze inmiddels een succesvolle jongedame die vier dagen in de week werkt als automonteur bij Rüttchen Mercedes. De vijfde dag in de week is ze te vinden op het Gilde, waar ze de BBL-opleiding tot eerste technicus volgt.

Een prachtig voorbeeld voor meiden uit groep zeven en acht die geïnteresseerd zijn in techniek. Na deze presentaties volgde een bezoek aan Sanidrõme Papendrecht, waar een speurtocht door de showroom en het ontwerpen van een badkamer op het programma stonden. Terug op school begonnen de meiden aan het maken van een werkstuk, een inbraakalarm.

Het Gilde Vakcollege Techniek wil meisjes stimuleren om ook voor techniek te kiezen. In Nederland is het nog uitzonderlijk dat een meisje kiest voor een technische opleiding, terwijl meisjes over het algemeen juist veel eigenschappen hebben die nodig zijn in de techniek, zoals precies werken en samenwerken. Daarnaast hebben meisjes vaak veel creatieve vaardigheden. Het Gilde Vakcollege Techniek laat zien wat er allemaal mogelijk is met een technische opleiding, met als doel meer meiden voor techniek te laten kiezen.

Naast de meiden waren er ook een flink aantal leerlingen uit groep zeven en acht op bezoek bij de Doemiddag Techniekhavo. De Techniekhavo is een samenwerking tussen Gilde Vakcollege Techniek, Calvijn en Lyceum Oudehoven. Slechts op twee plekken in Nederland is de Techniekhavo in deze vorm te volgen, met wel tien uur les in de praktijk. Het beste van twee werelden dus; een echte havo, met toegepaste techniek. De techniekhavo sluit aan bij het bedrijfsleven in de regio en maakt de overstap van de havo naar een technische hbo-opleiding makkelijker. Daarnaast werkt de grote hoeveelheid les in de praktijk motiverend voor leerlingen met een praktische leerstijl.