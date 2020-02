Schade asfalt trapveld niet door carbidschieten

BLESKENSGRAAF • De schade aan het asfalt op het trapveld in Bleskensgraaf is niet veroorzaakt door het carbidschieten.

Dat melden zowel de organisatoren van het carbidschieten in het dorp als de gemeente Molenlanden.

In een artikel op pagina 3 in het Kontakt van donderdag 30 januari stond dat burgemeester Theo Segers tijdens de gemeenteraadsvergadering gezegd had dat de schade aan het asfalt op het trapveld was veroorzaakt door het carbidschieten.

"De burgemeester heeft dit naar ons idee niet zo gezegd", reageert woordvoerder Ingeborg Voogt van de gemeente Molenlanden. "In elk geval is het beeld onjuist dat de schade van het carbidschieten komt."

Deze lezing wordt bevestigd door Laurens van Huuksloot, één van de organisatoren van het jaarlijkse carbidschieten in Bleskensgraaf. Hij weet niet hoe de schade dan wel is ontstaan aan het asfalt. Rondom de jaarwisseling gingen stukken van het geasfalteerde voetpad op het trapveld stuk, werd vermeld tijdens de raadsvergadering. De schade was voor de fotograaf echter eigenlijk niet zichtbaar.