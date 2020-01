Theo Segers pleit voor burgemeesterspauze bij verandering van gemeente

MOLENLANDEN • De nieuwe burgemeester van Molenlanden, Theo Segers, overweegt Den Haag te vragen om een week vakantie voor burgemeesters die van gemeente wisselen. 'Geef burgemeesters een weekje de tijd voordat ze naar hun nieuwe post gaan.'

"Het is een soort achtbaan", vertelde Segers dinsdag tijdens een persbijeenkomst voor journalisten van regionale media. "Ik zou een pleidooi willen houden richting de minister: geef burgemeesters een weekje de tijd voordat ze naar hun nieuwe post gaan. Ik heb afscheid genomen in Staphorst, daar ben je druk bezig geweest met dossiers, dat is opeens voorbij. Hier stap je in een rijdende trein en je denkt: waar gaat het over? In mijn hoofd is het chaotisch."

Warm onthaal

Segers is op maandag 13 januari geïnstalleerd als burgervader van Molenlanden. De eerste indrukken die hij van de gemeente kreeg zijn 'ontzettend positief'. "Het onthaal dat ik kreeg was warm. Tijdens mijn eerste ontmoetingen met de oranjeverenigingen en 4 en 5 mei comité's zie ik hoeveel kracht er zit in de samenleving."

Aftasten

Bij het voorzitten van de raadsvergaderingen wil Segers eerst eens even 'aftasten'. Op dinsdagavond 28 januari is hij voor het eerst voorzitter van de Molenlandse raad. "Ik hou van het debat. Ben ik streng? Ik beweeg mee. Een wedstrijd kun je ook doodfluiten. Ik sluit aan bij wat men gewend is. Een raad moet zich kunnen laten horen. Maar ik hou ook wel van sturing en doorgaan."

Effectief?

Doelend op het late tijdstip waarop vergaderingen van de raad Molenlanden vaak zijn afgelopen erkende hij: "Je kunt je afvragen: is zo lang vergaderen wel effectief?" Onlangs was een deskundige bij een vergadering aanwezig om de raadsleden en het college te adviseren over een goede aanpak.