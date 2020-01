Hoe comfortabel jij je ook voelt in je huis, er zijn altijd een paar puntjes die je op de i kunt zetten.

Deze grote en kleine aanpassingen zorgen ervoor dat jouw woning helemaal af is. Vervolgens kan je er jarenlang van genieten, of je huis voor een mooie meerwaarde verkopen.

Knap je gevel op

De gevel van je woning is het visitekaartje van je huis. Daarom is het zo belangrijk om een mooie gevel te hebben die helemaal bij jouw stijl past. Ga voor de authentieke uitstraling van baksteen, of maak je huis net wat moderner met panelen of stucwerk. Of je je gevel nu wilt opknappen of niet: het loont altijd om schilders in te schakelen die je gevel een frisse kleur geven. Door je huis van buiten te schilderen , bescherm je je woning bovendien tegen waterschade.

Perfectioneer je tuin

Je achtertuin is je eigen kleine oase waar jij van de natuur geniet. Gun jezelf een aangename tuin door deze op tijd op te knappen. Ga rond de tafel zitten met een tuinarchitect om een nieuw plan op te stellen. Een goede tuin heeft alles wat je je maar wensen kan: genoeg bloemen en planten, een aangename loungeplek en eventueel ruimte voor een barbecue of tuinhuis. Investeer in een verwarmde overkapping om het hele jaar lang van je tuin te genieten, zelfs wanneer het regent of sneeuwt.

Stel een goed lichtplan op

Veel mensen vergeten de kracht van goede verlichting. Door slim om te gaan met de lampen creëer je de juiste belichting in je woning. Pas het licht aan voor de perfecte sfeer in iedere ruimte. Begin bij de praktische verlichting: op welke plekken is het noodzakelijk dat je goed licht hebt? Denk aan je eettafel, een leeshoek en je bureau. Dan is het tijd voor wat sfeer. Kies ervoor om kunstwerken aan je muur te belichten en zorg voor zacht licht in iedere ruimte.

Maak functionele ruimtes leuker

We hebben allemaal ruimtes die vooral praktisch zijn, zoals je garage, de wasruimte of je berging. Maak het leven in je huis net wat leuker door ook deze ruimtes aan te kleden. Dat doe je al met een beetje kunst aan de muur, een likje kleurrijke verf op de muren of een stijlvolle nepplant. Zorg ervoor dat je al je spullen netjes opbergt, eventueel in hippe mandjes en dozen. Deze kleine aanpassingen zorgen ervoor dat je hele huis verzorgd en trendy aanvoelt