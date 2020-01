Jongeren CDA organiseren jongerenavond over hun visie

MOLENLANDEN • De jongeren van CDA Molenlanden organiseren op vrijdag 31 januari een avond voor jongeren tussen de vijftien en dertig jaar. Thema's die besproken worden hebben betrekking op een visie over bijvoorbeeld wonen, sport of vuurwerk.

Jongeren zijn welkom op vrijdag 31 januari vanaf 20:00 uur voor een borrel in de Multistee te Goudriaan. Raadsleden Jan-Arie Koorevaar en Herman van de Water zullen wat vertellen over wonen en stikstof. De rest van de avond is er de mogelijkheid met de raadsleden en jongeren in gesprek te gaan over bijvoorbeeld vuurwerk, sport en het OV.